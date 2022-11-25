Как сообщает «Общественная служба новостей», военный эксперт Константин Сивков рассказал, что военное командование ВСУ сейчас занимается организацией широкомасштабного наступления на Запорожскую область. По мнению эксперта, таким образом, киевские власти хотят установить контроль над сухопутным коридором в Крым, а также поставить под угрозу освобожденные территории.

Однако, для такого наступления необходимо иметь огромное количество танков и другой тяжелой бронированной техники. И вот как раз с этим у вооруженных сил Украины и есть определенные проблемы.

Военный аналитик уверен, что для наступления на Запорожском направлении необходимо располагать не менее чем 200-250 танками. Однако по данным разведки, в распоряжении ВСУ нет такого количества бронетехники.

Причем, по мнению Сивкова, западные поставки бронетехники не помогают, так как Украина не получает самого главного – современных танков. А без них в наступление идти будет очень тяжело.