Как сообщают военные корреспонденты портала «Русская весна», командование ВСУ не прекращает попытки организовать наступательную операцию в районе населенного пункта Сватово. Российские подразделения, используя тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», предотвращают любые попытки прорыва со стороны вооруженных сил Украины.

Военкоры сообщают, что бойцы 92-ой бригады ВС Украины попытались занять новые позиции и окопаться в районе железной дороги возле населенного пункта Куземовка. Однако российские военнослужащие смогли вовремя выявить живую силу противника, что позволило нанести бойцам ВСУ огневое поражение тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек». В результате боя противник понес большие потери и вынужден был отказаться от своих планов.

Соответствующее видео, на котором показаны кадры работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по боевикам ВСУ, было опубликовано в Telegram-канале «Русская Весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе».