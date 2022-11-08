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Как сообщает РИА Новости, один из бойцов российского подразделения «Крым», который сейчас находится на Запорожском участке фронта, рассказал о взаимосвязи погодных условий с интенсивностью работы артиллерии ВСУ. В плохую погоду плотность артиллерийского огня заметно снижается, заявил российский боец с позывным «Матрос».

Он объясняет это тем, что во время плохих погодных условий полеты разведывательных беспилотников очень сильно затруднены или вообще невозможны. А без надлежащей корректировки огня с воздуха ВСУ не может вести артиллерийский огонь.

А вот российские артиллеристы продолжают работать в любых погодных условиях. В случае, когда российские разведчики не могут поднять в небо свои дроны, тогда артиллерия продолжает работу по наводке на цель с использованием указания направления на цель по азимуту на карте с поправкой на ветер. А список целей продолжает поставлять наземная разведка российских подразделений.

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