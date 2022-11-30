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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны РФ сделал ряд важный заявлений по итогам 2022 года и планам на 2023 год. Соответствующую информацию передает издание «Русская Весна».

Министр обороны сообщил, что гособоронзаказ (ГОЗ) в следующем году будет увеличен в полтора раза. Таким образом, войска ВС РФ будут обеспечены техникой и вооружением на 97%. В 2023 году правительство планирует особое внимание уделять ядерным силам и их строительству.

Также Шойгу отметил, что ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции на Украине прорабатывают новые способы боевого применения артиллерии а также ракетных войск. Применение реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и САУ «Малка» дает возможность эффективного поражения иностранной артиллерии и РСЗО. Также министр обороны подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции российской армией активно применяются беспилотные летательные аппараты и разведывательно-ударные огневые комплексы.

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