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Как сообщает РИА Новости, репарации для восстановления Украины должны быть выплачены США. С таким заявлением выступил депутат Михаил Шеремет, занимающий должность в Комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, в качестве комментария по вопросу принятой в ООН резолюции, которая поднимает вопрос о выплатах Киеву репараций.

Напомним, что в ООН была принято резолюция, которая подразумевает создание реестра, в котором будет вестись учет всех разрушений и ущерба от боевых действий на территории Украины, а также создание международного механизма  для возмещения всех убытков. За это решение проголосовало 94 страны, 14 стран высказались против, а еще 73 страны воздержались от голосования.

Шеремет сообщил, что резолюция ООН не имеет юридической силы и носит исключительно рекомендательный характер. Также депутат отметил, что принятием таких решений ООН показывает свою недееспособность, поэтому всем странам следует задуматься о создании новой международной площадки, которая будет выступать за справедливость, а не заниматься отстаиванием исключительно интересов США.

В заключении Шеремет отметил, что именно США должны будут выплачивать репарации Украине, а заодно еще и таким странам, как Афганистан, Ливия, Сирия и Ирак.

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