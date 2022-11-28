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Как сообщают военные корреспонденты издания «Русская весна», роль дальнобойной артиллерии в зоне проведения специальной военной операции сложно переоценить.

Во-первых, артиллерийские расчеты способны наносить огневое поражение позициям противника, которые находятся непосредственно на передовой, а также в тылу. Во-вторых, военное руководство ВСУ часто применяет тактику мгновенных наскоков на оборонительные рубежи российских военнослужащих, отбивать которые также помогают артиллеристы.

Однако дальнобойная артиллерия не может эффективно работать без надлежащей разведки. Именно поэтому слаженная работа артиллеристов с подразделениями разведчиков, которые с помощью БПЛА могут находить позиции врага и в дальнейшем вести корректировку огня, помогает наносить максимальный урон противника.

В подтверждение этих слов военкоры «Русской весны» сообщают об уничтожении позиций ВСУ самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика». Координаты целей артиллеристам были переданы разведчиками 3-й гвардейской бригады 1-го армейского корпуса после воздушной разведки с помощью БПЛА.

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