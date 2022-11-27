Как сообщают военные корреспонденты издания «Русская весна», с фронта пришли новости о ликвидации очередного украинского националиста, которые принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса. Речь идет о ликвидации одного из идейных бойцов по имени Дмитрий Сидорко.

Украинский националист был ликвидирован во время боевых действий, которые проходили в окрестностях населенного пункта Артемовск (был переименован киевским режимом в Бахмут) 26 ноября. Известно, что Сидорко воевал на фронте, используя позывной «Сансет».

Военкоры «Русской весны» сообщают, что Дмитрий Сидорко, по имеющейся у них информации, начал интересоваться философией неонацизма еще в свои школьные годы. После начала специальной военной операции, которую вооруженные силы Российской Федерации начали проводить на территории Украины 24 февраля, молодой националист сразу же отправился добровольцем на фронт.