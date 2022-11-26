Военные корреспонденты портала «Русская весна» показали видео, на котором спецназ группировки «Отважных» показал и рассказал очень поучительную сказочную историю про один из диверсионных отрядов ВСУ. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Работайте, братья!».

В опубликованном видео, наглядно показано, что бойцам вооруженных сил Украины лучше не искать приключений на свою голову. На кадрах видно, как украинские диверсанты в количестве 15 человек пытались незаметно перейти линию боевого соприкосновения и пробраться в тыл к российским военным. Однако их передвижение было вовремя выявлено разведчиками спецназа группировки «Отважных», которые находились в засаде.

В результате по выявленным позициям украинских военнослужащих был нанесен мощный артиллерийский удар, который двумя мощными взрывами уничтожил всю диверсионную группу.