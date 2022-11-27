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Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны», в районе поселка Спорное, который находится между населенными пунктами Артемовск и Лисичанск, не прекращаются ожесточенные бои. На этом участке фронта российская армия постоянно атакует позиции вооруженных сил Украины, которые несут огромные потери.

На этом участке фронта воюет 4-я бригада 2-го Армейского корпуса Луганской Народной Республики. Населенный пункт Спорное является одной из самых горячих точек всего Донбасского фронта. Ежедневно здесь происходят ожесточенные бои. Командование вооруженных сил Украины пытается не допустить прорыв линии фронта на этом участке, а потому постоянно отправляет все новые и новые резервы.

Российские бойцы, которые воюют на этом участке фронта, после проведения воздушной разведки сообщают, что украинские позиции завалены сотнями трупов их бойцов, которых никто не спешит забрать.

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