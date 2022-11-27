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Как сообщает издание «Русская весна», в украинских пабликах появились фотографии бойцов вооруженных сил Украины, которые несут службу на передовой. Сообщается, что фотографии были сделаны в украинских окопах где-то в окрестностях населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут).

Фотографии бойцов ВСУ в окопах были опубликованы российскими военными корреспондентами в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В Сети уже сравнили опубликованные фотографии украинских военных в окопах под Артемовском с историческими фотографиями бойцов, которые принимали участие в первой мировой войне под Верденом в 1916 году.

Напомним, что тогда Верден стал местом, где прошла грандиозная битва между французской и немецкой армиями в середине 1916 года. В результате боевых действий город был практически полностью разрушен. Именно по этой причине в окрестностях Вердена находится большое количество военных мемориалов и кладбищ.

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