3-я гвардейская бригада ДНР грамотно задействовала квадрокоптеры для атаки на позиции украинских националистов под Горловкой, рассказал портал «Русская весна».

Сразу несколько дронов устроили массированный налет на врага, в результате чего один из боевиков был ликвидирован прямым попаданием, а еще несколько погибли при разлете осколков гранат.

Кроме того, военнослужащие союзных сил уничтожили несколько машин, которые использовались противником для военных целей. Остатки засевших на позициях подразделений поняли, что атака дронов может завершиться для них весьма плачевно и были вынуждены спасаться бегством.

Напомним, что российские ВС начали широко использовать в спецоперации дроны всех видов. Так, барражирующий боеприпас «Ланцет», официально называемый «Изделие-52» уничтожил 4 ноября военный катер ВМС Украины в акватории Днепра.