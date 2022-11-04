Дроны-камикадзе «Ланцет» называются так по инерции, так как именно это наименование закрепилось в создании широкой публики. На самом деле более новая модификация – это «Изделие-51», а самый первый вариант – «Изделие-52», пишет РИА Новости.

Со ссылкой на свои источники в оборонно-промышленном комплексе журналисты пояснили, что «Изделие-52» имеет два крестообразных крыла и боевую часть весом в три килограмма.

«Изделие-51» — это модернизированный ланцет, в котором одно из крыльев заменено на х-образное оперение. Также в этой модели боевая часть весит 5 кг. Дальность полета и скорость тоже увеличены.

Напомним, что 4 ноября беспилотник «Ланцет» уничтожил украинский военный катер в акватории Днепра, а днем ранее – две американских гаубицы M777 и одну итальянскую PH-70.