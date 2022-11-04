Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил военный катер ВМС Украины в акватории Днепра. Минобороны РФ уже опубликовало видеозапись точного удара по плавсредству.

На ней видно, как дрон атакует катер, после чего раздается взрыв и судно начинает гореть. Это в очередной раз подтверждает высокую эффективность российских БПЛА, передает РИА Новости.

Дроны-камикадзе «Ланцет» в первоначальной версии разгонялись до 110 километров в час и могли атаковать цели с дистанции в 40 километров. В новой модификации разработчики из компании Zala Aero убрали одно крестообразное крыло, заменив его Х-образным оперением хвоста, что позволило увеличить радиус действия и скорость перемещения беспилотника.