Как сообщает издание RusVesna, батальон Донецкой Народной Республики «Спарта» продолжает вести наступательные действия на позиции противника в районе села Водяное, расположенного недалеко от Донецка. Украинские боевики несут значительные потери, как в личном составе, так и в военной технике.

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» выложено видео ночных боев под Донецком. При помощи беспилотных летательных аппаратов специальный батальон «Спарта» ДНР определяет и уничтожает противника в населенном пункте Водяное.

По сообщению командира батальона Артема Жоги, бойцы ДНР ведут наступательные действия с северной стороны села Водяное. Он отметил, что взятие Водяного позволит успешно провести Авдеевскую операцию.

Напомним, что несколько дней назад войска ВС РФ смогли закрепиться на окраинах населенного пункта Водяное. На данный момент они продолжают штурмовать укрепрайоны противника, центр которых находится в населенном пункте Авдеевка.