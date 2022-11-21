Один из российских туристов описал в своем блоге «LifeeL – Жизнь и Чувства» на платформе «Дзен» свои впечатления от посещения Тбилиси. По его словам, за все время его пребывания на территории Грузии он не ощутил какого-либо предвзятого отношения к нему или к другим россиянам.

Автор блога сообщает, что перед тем, как отправиться в Грузию он нашел в Сети информацию о том, что местное население предвзято относится к гражданам Российской Федерации, а в некоторых случаях и вовсе отказывается говорить на русском языке.

Однако в действительности после недельного пребывания на территории Грузии у российского туриста остались только положительные эмоции. По его словам многие местные жители, особенно люди старшего поколения, хорошо владеют русским языком и не стесняются на нем общаться с туристами. Также за всю неделю россиянин не столкнулся ни с одним случаем проявления вражды либо агрессии в свою сторону.

Автор блога предупреждает, что проблемы в общении на русском языке могут возникнуть только в банках или салонах мобильной связи, где в основном работает молодежь. Однако с ними можно легко разговаривать на английском языке.

Интересно, что грузины используют русский язык не только для общения с гражданами РФ, но также и для общения, например, с армянами.