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Издание «Русская весна» опубликовало материал о том, что найдено тело очередного украинского военного на Донбассе в прифронтовой зоне специальной военной операции. Согласно информации в статье, были найдены останки военнослужащего вооруженных сил Украины, которые пролежали долгое время.

Военными корреспондентами было подчеркнуто, что это доказывает тот факт, что украинские боевики не забирают не то, что тела погибших, а даже своих раненных товарищей даже тогда, когда появляется возможность эвакуироваться.

Напомним, что 9 ноября Министерство обороны Российской Федерации приняло решение вывести войска ВС РФ с правобережной части Херсонской области на левый берег реки Днепр. За две недели до этого, с правобережной части региона были эвакуированы местные жители. Причина эвакуации населения и отвода российских войск заключается в нависшей угрозе затопления территории Херсонской области из-за возможного подрыва Каховской ГЭС, которая подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ.

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