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Министерство обороны Российской Федерации в своем официальном Telegram-канале опубликовало видео, на котором показана боевая работа подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Западного военного округа, которые выполняют поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как наводчик производит корректировку положения пусковой установки после того как боевая машина выехала на огневую позицию.

После успешного пуска, противника ждет море огня и разрушений на его позициях. Огонь российские военнослужащие ведут из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», что позволяет уничтожать даже самые защищенные укрепрайоны противника. В результате точного попадания, цель была уничтожена ударными подразделениями частей РХБЗ Западного военного округа.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала проводить специальную военную операцию на территории Украины.

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