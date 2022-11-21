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Российский военный, отбрасывающий от себя гранаты, сейчас находится в больнице. Напомним, что ранее Сеть облетело видео, на котором российский раненый боец голыми руками отбрасывает от себя гранаты, которые операторы украинского БПЛА сбрасывали прямо на него. Отмечается, что героем оказался боец 127-го батальона 5-й бригады Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров.

По словам военного, он смог отбросить от себя целых семь гранат, а одна из них взорвалась, на неся бойцу осколочные ранения. На данный момент Рустам восстанавливает свои силы в больнице.

Худайнуров рассказал, что события, отображенные на видео, произошли три недели назад. Он отметил, что когда беспилотник скинул первую гранату, то военный кратковременно потерял сознание. Очнувшись, отполз. Но дрон начал преследовать его и постоянно скидывал боеприпасы. Боец, спасая свою жизнь, хватал гранаты и отбрасывал от себя.

Видео с вышеизложенными событиями появилось в Сети еще 7 ноября. Затем появилась информация, что солдатом на видео являлся пехотинец из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Ленинградской области.

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