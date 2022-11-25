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Как сообщает ИА URA.ru, один из российских военнослужащих с позывным «Татарин» высказал свое мнение, что в зимний период времени у вооруженных сил Российской Федерации будет преимущество над украинскими войсками из-за особенности строения гусениц российской тяжелой техники.

По словам «Татарина», в зимний период времени очень важно хорошее сцепление гусеницы тяжелой техники с грунтом. В этом отношении российские танки имеют более широкие гусеничные траки, нежели аналогичная военная техника вооруженных сил Украины. Также российская техника обладает более мощными силовыми установками, что также хорошо сказывается на проходимости в зимний период времени.

Напомним, что многие зарубежные и российские военные эксперты сообщали, что на всей линии фронта возможна временная приостановка активных боевых действий до наступления зимней морозной погоды. Так как осенняя распутица не позволит военной технике двигаться по проселочным дорогам.

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