Как сообщает «Московский Комсомолец», еще в начале недели Дмитрий Кулеба, занимающий пост министра иностранных дел Украины, призвал мировое сообщество поддерживать киевский режим деньгами и вооружением. При этом становится совершенно очевидным, что западные страны начинают уставать от украинского кризиса.

Об этом свидетельствует тот факт, что даже на уровне ООН признали подлинность видео, на котором бойцы ВСУ расстреливают пленных военнослужащих России. Ну а переломным моментом в вопросе поддержки Украины стал инцидент с упавшими в Польше ракетами. В среде европейских политиков даже появилась версия о том, что это была спланированная провокация со стороны властей Украины.

Тем временем президент РФ Владимир Путин провел встречу с матерями военнослужащих, которые принимают участие в СВО. Во время этой встречи Путин признал, что главной ошибкой России во взаимоотношениях с Украиной еще с 2014 года было желание договориться по возвращению Луганска и Донецка в состав Украины. По словам президента, воссоединение республик Донбасса с Россией должно было произойти раньше.

Также недавно Лукашенко заявил, что Украине пора останавливаться, иначе ей не избежать поражения. Причем не просто поражения на поле боя, а поражения как государства.