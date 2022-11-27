ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Московский Комсомолец», еще в начале недели Дмитрий Кулеба, занимающий пост министра иностранных дел Украины, призвал мировое сообщество поддерживать киевский режим деньгами и вооружением. При этом становится совершенно очевидным, что западные страны начинают уставать от украинского кризиса.

Об этом свидетельствует тот факт, что даже на уровне ООН признали подлинность видео, на котором бойцы ВСУ расстреливают пленных военнослужащих России. Ну а переломным моментом в вопросе поддержки Украины стал инцидент с упавшими в Польше ракетами. В среде европейских политиков даже появилась версия о том, что это была спланированная провокация со стороны властей Украины.

Тем временем президент РФ Владимир Путин провел встречу с матерями военнослужащих, которые принимают участие в СВО. Во время этой встречи Путин признал, что главной ошибкой России во взаимоотношениях с Украиной еще с 2014 года было желание договориться по возвращению Луганска и Донецка в состав Украины. По словам президента, воссоединение республик Донбасса с Россией должно было произойти раньше.

Также недавно Лукашенко заявил, что Украине пора останавливаться, иначе ей не избежать поражения. Причем не просто поражения на поле боя, а поражения как государства.

Вам может понравиться

По объектам ВСУ в Запорожье 27 ноября был нанесен ракетный удар ВС РФ

Российские вооруженные силы продолжают проводить специальную военную операцию на территории Украины. Поэтому российские войска продолжают наносить ракетные удары по объектам военной и критической инфраструктуры. Военные корреспонденты портала «Русская весна» сообщают

Деньги Ростуризма на «Клуб 19» утекут через губернаторский офшор?

Денежные средства Федерального агентства по туризму, выделенные на реализацию проекта на территории бывшей промышленной зоны «Горская», могут уйти через губернаторский офшор. Компании ООО «Горская», реализующей проект «Клуба 19», для выполнения

Штатам необходимо сменить курс после намерений Зеленского, втянуть их в войну с Россией

Американский журнал The American Conservative опубликовал в одном из своих материалов мнение старшего научного сотрудника Института Катона Дуга Бэндоу. По словам Бэндоу, США просто необходимо изменить свой курс после того,