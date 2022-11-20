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Как сообщает портал SM-News, после того как российские войска покинули правый берег Днепра и город Херсон, оставленные позиции были заняты военнослужащими ВСУ. Однако российская артиллерия продолжает наносить огневой урон противнику, уничтожая склады с БК, бронетехнику и укрепленные позиции.

Вечером 19 ноября в Сети появилась информация, что в одном из районов Херсона прогремел мощный взрыв, после чего начался сильный пожар. Как сообщает издание ANNA News, мощный взрыв в Херсоне прогремел в результате артиллерийского удара со стороны вооруженных сил Российской Федерации. По информации издания, российские военные смогли поразить большое хранилище горюче-смазочных материалов, которое предназначалось для техники ВСУ.

Напомним, что российские войска покинули правый берег Днепра после того, как Шойгу дал такой приказ. Причиной вывода войск послужил доклад генерала Суровикина, который сослался на невозможность обеспечивать российскую военную группировку на правом берегу Днепра на должном уровне из-за сложностей с военной логистикой.

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