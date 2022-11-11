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Издание «Царьград» пообщалось с российскими солдатами на тему актуальной информации о выводе российских подразделений из Херсона и правобережной части области.

После того как Сергей Шойгу объявил о выводе российских частей с правого берега Днепра, то ВСУ активизировали обстрелы переправ, чтобы помешать этому процессу. В Telegram-канале «Архангел спецназа Z» появилось сообщение, что противник начал вести огонь в спину уходящей группировки российских войск.

Актуальной информацией также поделился и Даниил Безсонов, занимающий пост замминистра информации ДНР, что бойцы с херсонского направления сообщают о тяжелой ситуации, которая сложилась у российских переправ. По его словам артиллерия противника работает по переправам и левому берегу Днепра, однако российские артиллеристы также ведут огонь по противнику.

Стоить добавить, что российские военнослужащие, которые находятся непосредственно на месте событий, просят не верить ложной информации и не разносить панику, а доверять только проверенной информации.

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