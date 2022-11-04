Как стало известно из сводки Министерства Обороны РФ, ВСУ продолжает атаковать позиции армии РФ на всех направлениях, что приводит к большим потерям среди личного состава и бронетехники противника. Российские подразделения за минувшие сутки отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны.

На участке фронта возле населенного пункта Купянск противник предпринял попытку атаковать в направлении населенного пункта Берестовое силами двух ротных тактических групп. Атака успешно отражена российскими вооруженными силами. Противник понес потери в личном составе в размере до 110 человек, огнем артиллерии РФ уничтожено 3 танка ВСУ, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов и 14 бронированных автомобилей «Хамви» и «Козак».

В районе населенного пункта Красный Лиман ВСУ атаковали российские позиции силами до 2-х мотопехотных батальонов. В результате наступательных действий противник понес потери в личном составе до 90 человек, еще 60 военнослужащих ВСУ были ранены, также было уничтожено 6 бронемашин, 12 легковых автомобилей и 4 танка. Противник вынужден был отойти на исходные рубежи.

На участке фронта в районе Николаева и Кривого Рога противнику было нанесено огневое поражение силами российской артиллерии и штурмовой авиации. В результате ВСУ понесли потери в личном составе до 95 человек убитыми, также было уничтожено 10 легковых автомобилей и 10 боевых бронированный машин.