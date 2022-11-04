Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как стало известно из сводки Министерства Обороны РФ, ВСУ продолжает атаковать позиции армии РФ на всех направлениях, что приводит к большим потерям среди личного состава и бронетехники противника. Российские подразделения за минувшие сутки отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны.

На участке фронта возле населенного пункта Купянск противник предпринял попытку атаковать в направлении населенного пункта Берестовое силами двух ротных тактических групп. Атака успешно отражена российскими вооруженными силами. Противник понес потери в личном составе в размере до 110 человек, огнем артиллерии РФ уничтожено 3 танка ВСУ, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов и 14 бронированных автомобилей «Хамви» и «Козак».

В районе населенного пункта Красный Лиман ВСУ атаковали российские позиции силами до 2-х мотопехотных батальонов. В результате наступательных действий противник понес потери в личном составе до 90 человек, еще 60 военнослужащих ВСУ были ранены, также было уничтожено 6 бронемашин, 12 легковых автомобилей и 4 танка. Противник вынужден был отойти на исходные рубежи.

На участке фронта в районе Николаева и Кривого Рога противнику было нанесено огневое поражение силами российской артиллерии и штурмовой авиации. В результате ВСУ понесли потери в личном составе до 95 человек убитыми, также было уничтожено 10 легковых автомобилей и 10 боевых бронированный машин.

Вам может понравиться

От сотрудничества с выехавшей актрисой Чулпан Хаматовой отказался писатель Олег Рой

Известная российская актриса Чулпан Хаматова переехала в Латвию, попрощавшись с Россией. Теперь актриса ведет довольно скромный образ жизни. Хаматова была довольно популярной актрисой в России, которую любили и уважали ее

Читателей The Hill напугало фото Байдена

Аудитория американского издания «The Hill» обеспокоена внешним видом президента США. Об этом сообщают РИА Новости. Так, во время выступления американского президента во Флориде, которое состоялось 1 ноября, журналистами были сделаны

Сбежавшие в Грузию россияне столкнулись с неприязнью со стороны местного населения

Американское издание The Washington Post опубликовало статью о том, что грузины очень недовольны переездом граждан России на территорию их страны после того, как в РФ была объявлена частичная мобилизация. Так,