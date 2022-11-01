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Как сообщает Сергей Шойгу, глава Министерства Обороны Российской Федерации, российскими подразделениями во время боевых действий только за последние две недели было ликвидировано около 200 иностранных наемников, которые приехали на территорию Украины и выступают на стороне вооруженных сил Украины.

Также Шойгу заявил, что проведение частичной мобилизации резерва военнослужащих для армии РФ завершено. В ходе мобилизации было призвано около 300 тысяч военнослужащих, 87 из которых уже были отправлены непосредственно в зону проведения специальной военной операции. Все мобилизованные, которые отбывают в зону боевых действий, пополняют части и подразделения, которые уже имеют боевой опыт.

Увеличение плотности военнослужащих армии РФ в обороне уже дает первые положительные результаты. Теперь противник при попытках атаковать несет существенные потери и не может добиться значимого успеха. Так только среди иностранных наемников за последние две недели ведения боевых действий было зафиксировано 190 убитых, добавил Шойгу.

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