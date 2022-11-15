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Как сообщают военные корреспонденты портала «Русская весна», подразделения союзных сил вооруженных сил Российской Федерации и Народной Милиции ДНР продолжают вести активные боевые действия в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешной работы российских артиллеристов, удалось ликвидировать полевой лагерь вооруженных сил Украины, который находился на территории одного из необитаемых островов на реке Днепр.

В результате точного попадания артиллерийских снарядов личный состав военнослужащих ВСУ был ликвидирован. Как сообщают военкоры, слаженная работа российских разведчиков совместно с артиллерийскими расчетами помогают ликвидировать живую силу, укрепрайоны и бронетехнику противника.

Напомним, что сегодня в Сети быстро распространилась ложная информация о том, что города Новая Каховка и Алешки перешли под контроль украинской армии. Однако, как выяснилось позже, российские военнослужащие сохраняют полный контроль над этими населенными пунктами.

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