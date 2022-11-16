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Военные корреспонденты портала «Русская весна» выложили видео, на котором показаны кадры стрелкового боя и работы реактивных систем залпового огня по живой силе противника. В результате слаженных действий российских подразделений в обороне все попытки ВСУ провести наступление не увенчались успехом.

Военкоры сообщают, что живая сила противника пыталась осуществить штурмовые действия в направлении поселка Куземовка. Бойцы вооруженных сил Украины решили обойти населенный пункт с фланга и ударить по позициям российских войск укрываясь в лесополосах.

Однако российские мотострелки 1-ой танковой армии смогли вовремя заметить продвигающиеся группы противника и навязать им бой в районе железной дороги. В результате стрелкового боя продвижение сил противника было остановлено. А после работы реактивной системы залпового огня, выжившие солдаты ВСУ, были вынуждены отступить на исходные позиции.

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