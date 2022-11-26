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Как сообщает РИА Новости, представители Российской Федерации, которые будут принимать участие в 9-ой конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), поднимут вопрос о начале обсуждений реальных целей, которые преследует Пентагон в своих исследовательских программах. С таким заявлением выступил российский генерал-лейтенант Игорь Кириллов, занимающий должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Кириллов заявил, что вопрос о реальных целях американских военных исследовательских программ уже неоднократно поднимался на различных конференциях, однако до сих пор все мировое сообщество не получило вразумительного ответа от Пентагона. Именно поэтому, по словам Кириллова, Российская Федерация намерена и дальше поднимать этот вопрос.

По словам генерал-лейтенанта ВС РФ, Россия уже не один раз указывала, что американские исследовательские программы, которые она реализует вместе со своими союзниками вне национальной территории, имеют признаки двойного назначения. Поэтому РФ предлагает создать специальный комитет, который будет заниматься оценкой достижений в области науки и технологий в разных странах.

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