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Как сообщает ТАСС, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил свое мнение, что президент Украины Владимир Зеленский решил занять первое место среди олигархов Украины.

Владимир Рогов уверен, что национализации крупных предприятий во время военного положения совершается с согласия президента Украины. Такого, по мнению Рогова, не мог позволить себе ни один из предыдущих президентов. Зеленский уверен, что Запад выражает ему поддержку во всем, а значит, на такие мелочи западные кураторы обращать внимания не будут, что позволит текущему президенту в будущем стать главным олигархом Украины, считает Владимир Рогов.

Определенным иммунитетом пока пользуется бизнес таких украинских олигархов, как Рината Ахметова и Виктора Пинчука. По мнению Рогова, такое положение дел возможно благодаря определенному ряду причин.

Национализированные предприятия, по утверждению Рогова, теперь будут работать на благо людей, которые связаны с президентом Украины, а значит, вся прибыль будет уходить в его карман.

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