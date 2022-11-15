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Как сообщает издание «Взгляд», ссылаясь на комментарий экс-посла ЛНР Родиона Мирошника, в планы ВСУ входит отрезка пути между Кременной и Сватово. Но стоит отметить, что любая концентрация сил ВСУ получает мощный удар от союзных войск.

Мирошник уточнил, что ключевой задачей для украинских боевиков является перерезывание трассы между населенными пунктами Кременная и Сватово. ВСУ стремятся отрубить «данную артерию» в районе населенного пункта Червонопоповка.

Он также отметил, что благодаря слаженной работе союзных сил, концентрации группировок противника удается выявлять, а после – подавлять при помощи артиллерии. На данный момент, по сообщению спецслужб, на этом направлении производится перемещение сил ВСУ. Как только противник сможет попасть в зону досягаемости артиллерии, его сразу удастся уничтожить.

Также экс-посол ЛНР отметил, что перед Зеленским и командованием ВСУ стоит цель получения политической победы. Это для них является очень важным фактором. «Мы осознаем это, и намерены противодействовать», – зарезюмировал Мирошник.

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