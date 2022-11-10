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Опыт применения российских систем связи в зоне проведения специальной военной операции поможет их модернизировать. Армейские системы планируется доработать в плане повышения скрытности. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, на вооружении у ВСУ находятся различные натовские разведывательные системы. В условиях боевых действий эти системы показали все свои возможности, в частности способность обнаруживать источники электромагнитного излучения. В этой связи работы по повышению скрытности российских армейских систем связи уже ведутся, отметил источник информагентства.

Уточняется, что российские военные используют в зоне спецоперации широкий спектр систем связи. Степень их скрытности говорит о том, насколько противнику трудно их обнаружить или расшифровать содержание передаваемой информации.

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