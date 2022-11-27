Как сообщает издание Pravda.ru, представители Народной Милиции ДНР сделали заявление об уничтожении очередной рейдовой группы вооруженных сил Украины, которая работала на линии боевого соприкосновения.

Как сообщается, украинские боевики ВСУ пытались нащупать слабое место в обороне военнослужащих 9-го полка Первого армейского корпуса Народной Милиции ДНР. Украинские националисты были доставлены мобильными группами на передовую, после чего живая сила рейдовой группы попыталась укрыться в лесопосадке. Однако разведывательный беспилотный летательный аппарат бойцов Народной Милиции смог выявить их местоположение.

Представители Народной Милиции ДНР сообщили, что после обнаружения позиции рейдовой группы ВСУ, она была накрыта артиллерийским огнем. В результате точного удара артиллерии, который корректировался с разведывательного беспилотного летательного аппарата, вся группа ВСУ была уничтожена в полном составе.