На встрече с матерями военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, президент РФ Владимир Путин отметил, что основа самосознания человека закладывается примером его родителей. Президент отметил, что это является фундаментальным методом. Об этом сообщают РИА Новости.

Президент России подчеркнул, что те, кто выбрал своим долгом служение Родине и защиту своего Отечества является, без сомнения, «результатом вашей работы… результат личного примера». Путин добавил, что героизм детей является результатом огромного вклада родителей.

Отметим, что президент России Владимир Путин встретился с семнадцатью матерями российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. На встречу с президентом приехала Жарадат Агуева из Чечни. Ее два сына сейчас находятся в зоне СВО. Галина Суховская прибыла из Рязани – ее единственный сын погиб во время исполнения боевой задачи в Буче. Был награжден орденом Мужества посмертно. Также на встречу с президентом прибыли матери из других уголков Российской Федерации.