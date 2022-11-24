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Издание «Свободная Пресса» опубликовало материал, в котором привело мнение публициста Захара Прилепина относительно массированных ракетных ударов ВС РФ по Украине. По его мнению, удары по критической инфраструктуре Украины могут дать «удивительные плоды» в зоне специальной военной операции.

Публицист подчеркивает, что массированные удары по энергообъектам и военной инфраструктуре Украины одновременно с продвижением войск вооруженных сил России способны привести к плодотворным результатам. К тому же, украинское население все сильнее и сильнее недовольно регулярными отключениями электроэнергии.

Однако Прилепин также отметил, что радоваться еще очень рано, так как переворот в Незалежной вряд ли состоится. Но все же, перед вооруженными силами Украины возникнут серьезные проблемы, которые, конечно можно решить. Но в случае, если армия ВС РФ пойдет в контрнаступление, то командованию Украины быстро «залатать дыры» не получится.

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