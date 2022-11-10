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Строительством пожарного депо в Красносельском районе Санкт-Петербурга займется компания «Норд-Строй», именно она стала победителем тендера, объявленного Фондом капитального строительства и реконструкции. Стоимость контракта 210 миллионов рублей.

Компания «Норд-Строй» под руководством Алексея Кучинова начала получать крупные госконтракты от Фонда капитального строительства и реконструкции (ФКСР) Санкт-Петербурга после назначения Александра Беглова на должность губернатора города.

В 2019 году компания Кучинова «УК Петроградская» направила 1 миллион рублей на избирательную кампанию Беглова. Спустя год после победы чиновника на выборах бизнесмен остался единственным учредителем и руководителем компании «Норд-Строй». В это же время уже действующий градоначальник проводит кадровые перестановки в ФКСР, назначая новое руководство.

Так, заместителем главы фонда стал Арзу Фаталиев – один из топ-менеджеров скандальной компании «Петроком». Примечательно, что после этого малоизвестная «Норд-Строй» начала получать крупные контракты, общая сумма которых за два года губернаторства Беглова превысила 6,5 млрд рублей.

Ранее СМИ сообщили еще об одной фирме – спонсоре избирательной кампании Беглова, которая получила контракт на реставрацию стен Петропавловской крепости на сумму в 1,3 млрд рублей.

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