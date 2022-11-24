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Как сообщает РИА Новости, кандидат исторических наук Олег Кузнецов, занимающий должность доктора наук Института истории им. А. А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, назвал три основных недостатка западных образцов вооружений, которыми пользуются военнослужащие ВСУ.

Первая проблема, по словам Кузнецова, заключается в чрезмерно большом расходе боеприпасов украинскими военнослужащими. Вторая проблема напрямую зависит от первой – это слишком быстрый износ артиллерийских стволов из-за интенсивного применения гаубиц на фронте. Ну и последняя проблема заключается в том, что Западным странам все сложнее становится осуществлять военную логистику из-за постоянных ракетных ударов ВС РФ по энергетическим и транспортным объектам на территории Украины.

Аналитики отмечает, что именно последняя проблема привела к тому обстоятельству, что на отдельных участках фронта украинские военные вынуждены были отказаться от наступательных планов и перейти в глухую оборону. Основная причина заключается в отсутствии военного снабжения в необходимых объемах.

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