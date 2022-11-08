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Как сообщает РИА Новости, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко высказал свое мнение изданию The Telegraph о том, что ударные российские дроны бьют по чувствительной энергетической инфраструктуре столицы Украины, а ВСУ не могут эффективно сбивать такие виды воздушных целей.

Пристайко говорит, что российские дроны относительно дешевые, а потому они атакуют сразу роем, что существенно усложняет их перехват. На сегодняшний день, по мнению украинского посла, это является очень острой проблемой.

Напомним, что российская армия возобновила ракетные атаки территории Украины с 10 октября. Ракетные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры, которые располагаются по все стране от Харькова до Львова, начались на второй день после того, как на Крымском мосту произошел террористический акт. Российские власти сообщили, что за организацией теракта стоят украинские спецслужбы.

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