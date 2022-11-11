Как сообщает издание «Свободная пресса», полное освобождение населенного пункта Артемовск (Бахмут), благодаря отважным действиям российских войск в наступлении, уже не за горами. На 10 ноября сообщается о том, что российским подразделениям удалось закрепиться на восточной окраине города, а также занять позиции на юге Белогоровки. Такие данные приводит американский источник Институт изучения войны (ISW).

Украинское командование еще с 2014 года превратило такие города, как Авдеевка, Угледар и Марьинка в неприступные крепости с множеством подземных бункеров, которые связаны между собой. Поэтому все военные эксперты уверены, что в случае полного прорыва обороны в Артемовске, наступит переломный момент всей битвы за Донбасс.

Американские эксперты Эндрю Хиггинс и Мэттью Бигг в своем материале для The New York Times написали, что наступающая на Артемовск российская группировка войск в основном состоит из бойцов ЧВК Вагнер. Поэтому успех российского наступления на этот населенный пункт даст ответ об их реальной эффективности на поле боя.

Французское издание Le Point сообщает, что российским бойцам удалось уже освободить примерно половину Артемовска, но в северной и западной частях города все еще находятся подразделения ВСУ.