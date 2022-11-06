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В случае возникновения чрезвычайной ситуации жители Санкт-Петербурга могут воспользоваться только 4% бомбоубежищами. Остальные находятся в неудовлетворительном состоянии.

Ранее Смольный перечислил «безопасные районы» Северной столицы, куда можно эвакуировать жителей города. К ним относятся Выборгский, Колпинский, Красносельский, Курортный, Пушкинский, Петродворцовый и Приморский районы. При этом состояния бомбоубежищ в данных районах оставляет желать лучшего.

Активисты движения «Петербург – город перемен!» заметили, что большинство безопасных укрытий затоплены, или завалены, а вместо необходимых припасов – мусор и крысы. Согласно информации активистов, после назначения Александра Беглова на должность губернатора Северной столицы, не было проведено ни одной комплексной инвентаризации бомбоубежищ, из-за чего «безопасными» можно считать только 4% бомбоубежищ.

Стоит отметить, СМИ не раз писали о невнимании властей Петербурга к вопросам защиты горожан, а приведение в порядок бомбоубежищ не началось даже после указа президента России по обеспечению безопасности объектов гражданской обороны

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