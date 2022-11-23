В ответ на возможное признание ЧВК «Вагнер» террористической организацией предприниматель Евгений Пригожин «распустил Европарламент». Но пока это решение не вступило в силу, бизнесмен обратился к журналистам и блогерам с призывом совместно оформить и отправить в парламент ЕС соответствующий информационный кейс. Пресс-служба компании “Конкорд” предложила желающим написать по адресу: press-mail@inbox.ru

Представители СМИ накануне обратились к Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать сообщение издания Politicoо намерении депутатов Европарламента признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

«Сегодня я провёл совещание командиров ЧВК «Вагнер» и сообщил им это печальное известие. Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде, чем данная процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно – подготовить и отправить», – публиковала комментарий предпринимателя пресс-служба компании “Конкорд”.

Бизнесмен Пригожин и ранее выступал с заявлениями «о роспуске парламента ЕС» в случае, если в Страсбурге и Брюсселе примут решение включить частную военную компанию «Вагнер» в реестр организаций, представляющих террористическую угрозу.