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Как сообщает РИА Новости, один из турецких экспертов по вопросам безопасности и терроризма по имени Абдулла Агар считает, что власти Турции могут отдать приказ вооруженным силам страны начать военную спецоперацию в северной части Сирии. Такое решение может быть принято после того, как турецкие силовые ведомства получили информацию о том, что организацией стамбульского теракта занимались в сирийском городе Кобани.

Напомним, что в центральной части Стамбула в воскресный день прогремел взрыв на пешеходной улице Истикляль. Уже известно о 6 погибших людях из заявления турецкого президента Эрдогана. Позже вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что общее число пострадавших в результате теракта уже приближается к 81 человеку. По информации главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу, организацией теракта занимались в сирийском городе Кобани, а исполнители прибыли из сирийского города Африн.

Турецкая газета Miliyyet приводит слова эксперта, что теперь уничтожение террористов, которые находятся в сирийском городе Айн-эль-Араб (Кобани), ложится ответственностью на турецкое государство.

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