Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американский портал Al.com, в одном из американских штатов под названием Алабама было принято решение не казнить осужденного гражданина Алана Миллера при помощи введения смертельной инъекции после того, как в сентябре состоялась неудачная попытка привести приговор в исполнение. Сообщается, что было принято решение исполнить приговор другим способом.

Американским властям в сентябре не удалось вовремя отыскать вену приговоренного к смертной казни за убийство трех человек в 1999 году Миллера, из-за чего пришлось остановить казнь и вернуть убийцу в его тюремную камеру.

Власти постановили, что следующую попытку приведения в исполнение смертного приговора необходимо будет осуществить только при помощи азотной гипоксии. Также сообщается, что губернатор Алабамы Кай Айви после неудачной попытки исполнения смертельной инъекции распорядился провести полную проверку всех процедур по исполнению смертных казней с 2018 года.