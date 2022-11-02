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Как сообщает ИА REGNUM, Сергей Фоменков, занимающий должность командира добровольческого батальона «Русский легион» (Б.А.Р.С.-13), заявил, что российское командование и общество должно поменять свое мировосприятие сегодняшней действительности. По его слова, враг ведет с нами настоящую войну не за жизнь, а на смерть. Именно поэтому уверен Фоменков, противник так широко использует диверсионные отряды, которые исполняют террористические акты в глубине Российской Федерации.

Сергей Фоменков обращает всеобщее внимание, что в Российской Федерации многие военные, которые несут службу на военных объектах в глубоком тылу, до сих пор продолжают мыслить категориями мирного времени. Именно поэтому, по мнению командира «Русского легиона», даже на таком серьезном объекте, как военный аэродром с дорогущей военной техникой, был исполнен террористический акт противником.

Для того чтобы не допускать таких оплошностей в будущем, Фоменков предлагает ввести очень серьезную уголовную ответственность за недобросовестное исполнение норм безопасности на военных объектах.

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