Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что недавно предложенные Германией для Польши зенитно-ракетные комплексы Patriot следует передать Украине. Реакция в Польше на эту идею стала преимущественно критичной. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

«Я попросил немецкую сторону передать предложенные Польше батареи «Пэтриот» на Украину. Это защитит Украину от дальнейших жертв и отключений электроэнергии и повысит безопасность нашей восточной границы», – написал вице-премьер и глава оборонного ведомства Мариуш Блащак в своем твиттер-акаунте.

Ранее (15 ноября), когда российские войска нанесли очередной крупномасштабный ракетный удар по Украине, ракета украинской ПВО после неудачного перехвата цели упала на польскую территорию, при ее взрыве двое поляков погибли. Вскоре после этого инцидента министр обороны Германии Кристин Ламбрехт предложила поддержку Польше, включая поставку ЗРК Patriot и отправку для дислокации по охране воздушного пространства у границ страны германских истребителей Eurofighter.

Влиятельный польский еженедельник Wprost указал, что идея с передачей «Пэтриотов» Украине по сути принадлежит главе правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярославу Качиньскому. Во время посещения Томашува он сказал об этом в интервью агентству PAP: «Считаю, что для безопасности Польши было бы лучше всего, если бы немцы передали эту технику украинцам, обучили украинские экипажи, с оговоркой, что батареи будут дислоцированы на западе Украины. Тогда это, наверное, позволяло бы сбивать вражеские ракеты эффективнее, чем с С-300. С другой стороны, это защитило бы нас от таких событий, как то, что произошло в Пшеводове».

Польский портал Onet отмечает, что «большинство политиков и журналистов по поводу этой идеи считают, что такой вариант маловероятен», и резко критикуют ее.

«Блащак делает все, чтобы немцы не отправили системы Patriot в Польшу. Для чего вся эта комедия?», – заявил Марчин Кервинский, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа».

«Г-н Блащак в самом худшем стиле пытается сыграть на доброй воле немцев и надеждах украинцев. Они наши соседи и союзники, а не пешки на «большой шахматной доске» ПиС», – прокомментировал Марек Белка, бывший премьер-министр и бывший глава Национального банка Польши.

«Так что «Пэтриоты», скорее всего, теперь останутся в Германии, потому что Запад не одобряет их отправку в Украину. Тем более, что их обслуживают экипажи НАТО», — комментирует Камиль Дзюбка, журналист Onet.

Польша выбрала производимые в США ЗРК Patriot в качестве основы собственной системы ПВО средней дальности «Висла» в апреле 2015 года. В апреле 2018 года в рамках первого из двух предполагаемых этапов закупок был заключен контракт на две батареи (16 пусковых установок) стоимостью в 4,75 миллиарда долларов.

Польские системы должны быть вооружены ракетами PAC-3 MSE производства Lockheed Martin и интегрированы с новой системой управления полем боя Northrop Grumman IBCS, разработанной для армии США. Первые поставки компонентов комплексов Patriot в Польшу начались в прошлом году, при этом достижение начальной оперативной готовности ЗРК запланировано на рубеже 2023/2024 гг.

В Польше на данный момент уже имеется две батареи ракет Patriot, принадлежащие войскам США, которые были в марте этого года размещены на польской территории в качестве «реакции» на проведение Россией специальной военной операции в Украине. Кроме того, с июля в Польше, в составе контингента войск союзников по НАТО, развернут и поставлен на боевое дежурство британский ракетный комплекс Sky Sabre.

Германия использует ЗРК Patriot с 1989 года; в настоящее время на вооружении Бундесвера состоит 12 боевых батарей Patriot версий PAC-3 / PAC-3+ и две учебные батареи. По данным Бундесвера, эти комплексы способны одновременно отслеживать до 50 целей, непосредственно атаковать до пяти из них, а дальность действия системы составляет примерно 68 километров.