Как сообщает РИА Новости, польские вооруженные силы приступили к выполнению программы по подготовке гражданских лиц. В однодневный курс молодого бойца от польской армии входит обучение пользованием огнестрельным оружием, метание гранат, а также инструктаж по основам выживания в опасных ситуациях. На подобные курсы могут записаться все желающие гражданские лица, как женщины, так и мужчины.

Поляки очень обеспокоены тем, что боевые действия с территории Украины могут перекинуться и на европейские страны. Именно по этой причине официальные власти решили перевооружить свои вооруженные силы и увеличить их численный состав. Все это делается для обеспечения защиты интересов Польши от угрозы со стороны Москвы, такое заявление прозвучало в эфире немецкого телеканала ZDF.

В эфире канала ZDF также показали и польского инструктора, который проводит однодневные курсы. Инструктор вооруженных сил Польши отметил, что невозможно за один день сделать из обычного гражданского человека солдата. Однако получить базовые навыки обращения с огнестрельным оружием, которые будут очень кстати в случае полномасштабного военного конфликта с Россией, вполне реально.