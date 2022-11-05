Портал «Русская Весна» опубликовал материал на тему иностранных наемников из Польши, которые принимают участие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ.

Военным корреспондентам удалось пообщаться с пленным майором спецназа ВСУ Русланом Груздом. В плен майор был взят отрядом ЧВК «Вагнер» в районе населенного пункта Артемовск. Он рассказал, что иностранным наемникам выдают форму ВСУ и отправляют небольшими группами в разные подразделения.

Однако, исходя из данных российской военной разведки, на территории Украины встречаются и подразделения, которые полностью состоят из польских наемников. Причем среди всех иностранных наемников граждан Польши наибольшее количество.

Как сообщает военный аналитик Геннадий Алехин, замечены польские наемники и при выполнении карательных операций. На территории Харьковской области поляки вместе с националистами из батальона «Кракен» (запрещена на территории России) участвовали в репрессиях против мирных жителей, которые сотрудничали с Россией.

Полковник полиции ЛНР Виталий Кисилев сообщил, что еще в конце октября польские наемники повздорили с националистами из «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России), которые пытались заставить иностранцев идти в наступление, и убили нескольких из них.