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По сообщению издания «Московский Комсомолец», военный аналитик, директор музея истории ПВО Юрий Кнутов дал комментарий относительно заявления Института изучения войны Великобритании, согласно которому Россия должна будет уменьшить свои удары по критической энергоструктуре Украины. Также Кнутов выразил свое мнение касательно того, когда наступит крах украинской энергетики.

Эксперт отметил, что заявления британских экспертов о «исчерпании российского ракетного арсенала» является сущим фейком. Он подчеркнул, что на сегодняшний день предприятия военно-промышленного комплекса РФ работают круглые сутки без выходных.

Кнутов выразил свою уверенность, что РФ будет продолжать массированные удары по украинской энергосистеме и критически важным объектам инфраструктуры.

Также эксперт подчеркнул, что согласно развитию нынешних событий энергетический коллапс украинской энергетики может произойти уже в январе 2023 года.

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