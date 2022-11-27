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Как сообщает РИА Новости, известный российский политолог Андрей Суздальцев считает, что НАТО будет вынуждено сделать паузу в своих поставках вооружений для Украины, однако потом они снова возобновятся.

Американское издание The New York Times со ссылкой на одного из чиновников Североатлантического альянса сообщило, что примерно 20 стран-членов НАТО из 30 уже полностью опустошили свои запасы вооружений, которые можно было бы передать Украине.

Эксперт уверен, что сейчас действительно сложилась такая ситуация, что на военных складах стран-членов НАТО запасы свободных вооружений минимальные. Тем не менее, производственный потенциал оборонного комплекса стран-членов Альянса очень значительный. Поэтому не стоит думать, что поставки вооружений на территорию Украины будут полностью остановлены.

Суздальцев добавил, что, скорее всего, в поставках будут определенные паузы. Военной промышленности НАТО необходимо время, чтобы пополнить свои военные запасы, а затем избытки снова пойдут на территорию Украины.

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