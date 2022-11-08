Издание «Взгляд» со ссылкой на экспертное мнение политолога, члена экспертного клуба «Дигория» Кирилла Яшина, сообщило, что Российская Федерация в ходе СВО решила действовать на измор ВСУ, чтобы не терять свою живую силу.

Эксперт отметил, что вооруженные силы России по всему разграничению линии фронта построили оборонительные конструкции. Тыловые службы помогают укреплять линии фронта а также обновлять личный состав из числа мобилизованных.

Яшин также подчеркнул, что ВСУ не смогут отражать атаки российской артиллерии и ракет с высокой точностью. Разгром противника происходит путем совмещения активных оборонительных действий и ракетных обстрелов. Немаловажным фактором является также нанесение массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны а также по объектам транспортного сообщения. Именно это нарушило логистику, тем самым лишило вооруженные силы Украины необходимого снабжение боеприпасами и провизией.