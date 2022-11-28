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Обозреватель американского издания Politico Лили Байер опубликовала материал, согласно которому в Североатлантическом альянсе возможно произойдет раскол, касающийся отношений с КНР. По словам Байер, все 30 представителей стран альянса пришли к единому выводу, что Китай сделал вызов НАТО. Однако претворять в жизнь свои слова члены НАТО пока еще не знают как.

Обозреватель отмечает, что с одной стороны американцы давят на то, чтобы сдерживать любыми возможностями Китай. А сторонники мягкой линии, к примеру, Венгрия не прочь продолжать контакты с руководством Китая. А есть еще и третья сторона, к которой относятся те, кто вроде бы и не против «кинуть камень» в Пекин, однако не хотят нарушать границы дозволенного.

Джуллиана Смитт, которая является постпредом США в НАТО, уверена в том, что стратегию американцев и НАТО можно совместить, однако на это потребуется много времени. И стоит ли сейчас поднимать данный вопрос, ведь перед НАТО сейчас стоят несколько иные задачи.

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