Как сообщают российские синоптики, уже в ближайшее время по всей территории страны ожидается резкое изменение погодных условий. Переломный момент в ряде регионов страны, по уверениям метеорологов, может случиться уже в эти выходные, а именно с 5 ноября. Причем в некоторых частях РФ природа может удивить совсем не зимней погодой.

Регионы Сибири продолжат находиться под влиянием циклонов, которые уже успели доставить местным жителям немало проблем. Так за Уралом уже выпали обильные осадки в виде мокрого снега, который начал налипать на ветки деревьев и электрические провода, а местные дороги покрылись гололедом, что уже сказалось на росте количества ДТП. Местные власти призывают жителей сибирских регионов быть осторожными и учитывать погодные факторы.

А вот в южных регионах России, таких как Краснодарский край, к выходным должны закончиться проливные дожди, которые лили здесь на протяжении последних нескольких дней очень активно. Температурные показатели будут расти, однако через несколько дней ожидается резкое падение температуры с обильными осадками. В Сочи также ожидаются проливные дожди и похолодание до 12 градусов. Местные власти призывают местных жителей быть готовыми к локальным подтоплениям в регионе.